Zendaya guida una nuova generazione di dive hollywoodiane

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) Rappresentante di unadiad ogni red carpet alza l’asticella: il 2024 l’ha riportata spesso e volentieri sul tappeto rosso. Soltanto poche settimane faè stata avvistata a Perugia in dolce compagnia di Tom Holland e i fan italiani hanno rapidamente setacciato il web alla ricerca di indizi consistenti sulla natura di quella vacanza: piacere, relax, business o ricerca per una potenziale location da matrimonio? L’attenzione rivolta alla giovane coppia affonda le sue radici in Spider-Man, la trilogia Marvel che ha spinto di gran lunga la carriera di entrambi.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse ’96,è una delle attrici più gettonate di Hollywood al momento. Anche se Spider-Man: Homecoming è stato il suo primo film sul grande schermo, da allora ha macinato forti consensi ed accumulato esperienze significative.