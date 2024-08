WEC Ferrari n 51 in pole con Giovinazzi alla Lone Star Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Antonioottiene con lan. 51 la-position in vista dellaLe, evento valido per il FIA World Endurance Championship. L’italiano, ex pilota di F1, è stato il più competitivo contro il cronometro, abile a a controllare la scena con due decimi di scarto nei confronti della499p n. 83 AF Corse di Robert Kubica. Il polacco ha beffato nel finale la Cadillac n. 2 di Alex Lynn, l’Alpine n. 36 di Charles Milesi e la seconda Rossa ufficiale di Antonio Fuoco (n. 50), che nella prima parte della sessione aveva mostrato di poter lottare contro il connazionale per il primo posto overall. Giornata in ombra per Toyota, che con Kamui Kobayashi (n. 7) si è classificata solamente nona, davantiPorsche n. 12 Hertz JOTA. Da segnalare, invece, il sesto posto per la Porsche ufficiale n. 5 di Matt Campbell, australiano, che ha tenuto testa alle BMW n. 20 e n.