WEC Cadillac sfida Ferrari e Toyota in casa dopo la FP3

(Di sabato 31 agosto 2024)Racing ottiene il giro veloce in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship al Circuit of The Americas (Texas). Alex Lynn svetta con l’auto n. 2, abile a beffare lan. 50 di Antonio Fuoco, lan. 7 di Kamui Kobayashi, la 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica e la seconda vettura giapponese di Sébastien Buemi (n. 8). Le cinque hypercar citate si contendono il primato, tutte racchiuse in soli 72 millesimi in vista delle qualifiche odierne. Resta leggermente più indietro Porsche Penske Motorsport, team che ieri ha registrato il best lap nella FP1 con l’australiano Matt Campbell (n. 5). Corvette, invece, controlla provvisoriamente la categoria LMGT3 con lo spagnolo Daniel Juncadella. Il n. 82 di TF Sport conferma quanto fatto ieri in FP2 controllando il teammate Charlie Eastwood (n.