Tutto grazie a loro Sharon Verzeni come hanno incastrato il killer Moussa Sangare

(Di sabato 31 agosto 2024)è stata uccisa da un uomo che non conosceva., 31 anni, ha confessato l’omicidio della 33enne barista di Terno d’Isola in provincia di Bergamo, accoltellata a morte tra il 29 e il 30 luglio. L’uomo, cittadino italiano di origini nordafricane, è stato sottoposto a fermo all’alba di ieri e ha confessato il delitto. Nelle lunghe ore trascorse al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove è arrivato nella mattina del 29 agostopossibile testimone per uscirne da reo confesso, ci sono stati momenti di debolezza e lacrime. L’audizione è stata “interrotta in più momenti, lui chiedeva di sospendere perché era provato, si è messo a piangere”, ha riferito in conferenza stampa la procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota. Solo al termine dell’interrogatoriosi sarebbe detto “dispiaciuto per quello che ho compiuto”.