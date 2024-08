Tra comicità e musica Panariello e Masini | | Un viaggio nell’anima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)VS. Lo strano incontro diventa "Il ritorno", in scena domani sera in piazza Signorelli alle 21,30, fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni. Lo spettacolo è la punta di diamante delle iniziative collaterali della Cortonantiquaria con biglietti andati esauriti in appena 10 giorni dall’avvio della prevendita. In Toscana questo spettacolo vi viene ancora più naturale?: "Avendo un forte carattere toscano, qui osiamo un po’ di più e ce la prendiamo più comoda. Ma devo dire che funziona dappertutto. Non è uno spettacolo dove Marco fa le sue canzoni e io i miei personaggi e monologhi, siamo molto complementari".