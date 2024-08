Sharon le ultime parole prima di morire | la notizia mette i brividi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 31 agosto 2024) Ad un mese esatto dalla morte diVerzeni è stato arrestato il suo assassino. Si tratta di Moussa Sangare, killer reo confesso che quella notte ha ucciso la barista 33enne senza un motivo e poi è scappato via in bicicletta. Nato a Milano da una famiglia di origine africana, il giovane, di nazionalità italiana, era residente a Suisio, un paese della Bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d’Isola. Quella notte girava con 4 coltelli e agli inquirenti ha raccontato: “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa“. Davanti al suo assassino, ancheha parlato.