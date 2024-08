Scuola per badanti caregiver e assistenti | diploma e formazione fanno trovare un lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Merate (Lecco), 31 agosto 2024 – Adifamiliari, perché non è mai troppo tardi per imparare, né per. In cattedra salgono gli insegnanti della Fondazione Luigi Clerici di Merate e i formatori dell’associazioneOver 40. Sui banchi si accomodano invece adulti, italiani e stranieri, inoccupati o disoccupati, oppure in mobilità o cassaintegrati, che si diplomeranno, o meglio certificheranno,per anziani e non autosufficienti, compresi quanti soffrono del morbo Alzheimer, figure sempre più richieste. Le materie sono assistenza di base alla persona, ma anche comunicazione, teorica e pratica, perché interagire con persone in là con l’età e potenzialmente fragili per comprendere i bisogni loro e dei loro familiari non è semplice.