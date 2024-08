Scappano all’alt e si dileguano Inseguimento in diretta social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024)al cardiopalma, giovedì notte verso le 23,45, ad Acqualagna. Una moto non si è fermatae i carabinieri si sono lanciati all’a sirene spiegate. L’episodio non è passato inosservato ed è stato ripreso dai cellulari di alcuni ragazzi che si trovavano sul ciglio della strada. Il video dell’ha fatto il giro del web e ha rimbalzato tra i vari. La scena sembrava quella di un film di azione. Sulla moto viaggiavano due persone che, ad altissima velocità, hanno imboccato una rotatoria sulla vecchia Flaminia. I militari dell’Arma non li hanno raggiunti e i due sono riusciti a fuggire ai controlli lanciandosi all’impazzata verso il rettilineo riuscendo a dileguarsi.