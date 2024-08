Roma retroscena De Rossi | mani al collo a Cristante scatta la querela

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Inizio di stagione tribolato in casacon 1 punto in due partite e un weekend che porta alla super sfida contro la Juventus da preparare con grande attenzione. La Capitale è sempre una piazza caldissima, il combustibile non manca mai, chiudere con un buon risultato contro la squadra che ha maggiormente impressionato in questi primi due turni permetterebbe ai giallodi affrontare la sosta con serenità . E invece prima il mercato, con due calciatori saltati durante le visite mediche e un vuoto da colmare in difesa, magari con due svincolati di lusso; poi le voci su presunte liti tra Daniele De, Lina Soulouku e Mancini. L’allenatore della, nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Juventus, è intervenuto sulla questione inera netta e decisa: “l’unica cosa è la discussione con Bryan