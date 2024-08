Real Madrid Ancelotti Dobbiamo migliorare I tifosi ci aiuteranno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Finora non siamo riusciti ad avere un blocco compatto e. Ne ho parlato con i giocatori e loro sono d’accordo. Quando il problema è chiaro è facile risolverlo. La sensazione è che facciamo fatica a recuperare palla e che le squadre rivali ci facciano male tra le linee”. Lo ha detto il tecnico del, Carloin conferenza stampa in vista della sfida contro il Betis di domani. Nelle prime tre di campionato i blancos hanno raccolto una vittoria e due pareggi: “Penso che ici, vogliamo mostrare la nostra versione migliore dopo la partita contro il Las Palmas. La squadra è motivata a fare una buona partita”. Presto per parlare di gerarchie in Liga: “La stagione è molto lunga – ha detto -. Non siamo contenti perché non abbiamo giocato al meglio, non per i quattro punti di distacco.