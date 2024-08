Quasi in 24mila tra i banchi in città Per metà ragazzi delle superiori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Prima campanella a scaglioni già da inizio settembre nelle scuole monzesi. I primi a cominciare saranno i bambini della scuola dell’infanzia il 5, le scuole medie il 10 e le primarie il 12. Fra i più grandi i primi a tornare neisaranno gli studenti del San Giuseppe Villoresi che iniziano il liceo quadriennale Steam-Scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica. Per loro la prima campanella suonerà il 3 settembre, prima degli altri, per chiudere a fine giugno, buon ultimo, quando i coetanei sono già in vacanza. Si concretizza così la partnership con Assolombarda, per la valorizzazionecompetenze scientifiche e digitali: un dialogo tra sistema educativo e impresa. Dai dati dell’ufficio statistica del Comune, si parla distudenti che frequentano le scuole della, fra monzesi e brianzoli.