Patuanelli M5s | La regola del doppio mandato deve rimanere per i parlamentari ma poi possono farsi eleggere sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Stefano, nel corso di un’intervista a ilfattoquotidiano.it parla del processo in corso in casa 5 stelle, che si concluderà proprio con l’assemblea del Movimento, prevista per metà ottobre, e che è oggetto di un aspro confronto tra il garante e fondatore M5s, Beppe Grillo, e il presidente Giuseppe Conte, ma non solo. “L’elemento principale dell’assemblea costituente non può essere il cambio delladei due mandati”, dice. Eppure è proprio questo il tema più spinoso in discussione. E su questo punto il senatore afferma: “Per me in Parlamento larestare. Credo sia giusto avere questo limite per non arrivare al vitalizio a vita del parlamentare che dopo 20 anni sta qua e gestisce potere e denaro in modo eccessivo”. Ma aggiunge un punto.