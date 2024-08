Osimhen? Vi svelo cosa è successo con l’Al-Ahli | l’annuncio dell’esperto sulla mancata cessione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Il futuro di Victorcontinua a far discutere nonostante la fine del mercato.sul caso legato al nigeriano. Le ultime ore di Victorson state tutt’altro che semplici. Il calciatore nigeriano, ormai certo della, non ha trovato nessun acquirente e dovrà quindi restare a Napoli almeno fino a gennaio. Nonostante l’epilogo sia stato poco felice, gli ultimi minuti di calciomercato avevano avvicinato sensibilmente l’attaccante all’Arabia Saudita. Infatti,era pronto a ricoprire d’oro il calciatore, ma non la società azzurra facendo saltare così la trattativa Negli ultimi minuti, son tanti gli esperti che hanno provato ad analizzare la situazione delicata. Al momento, Victornon è stato inserito nella lista Serie A, sottolineando così ancor più la frattura tra calciatore e società.