Monopoli-Sorrento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Simone Veneziani valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La formazione biancoverde, dopo la convincente vittoria in trasferta ottenuta nel primo turo contro la Turris, ha intenzione di trovare subito continuità di risultati per cercare di restare al comando della classifica., come seguire il match Dall’altra parte la squadra campana arriva dal pareggio a reti bianche ottenuto i casa contro il Catania e ora spera di conquistare il suo primo successo di questa nuova stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. Sportface.