Mondiali Under 20 di Atletica bronzo e argento per l’Italia | il bottino alla quarta giornata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Lima, 31 agosto 2024 – Sono due le medaglie iridate chedell’20 vince a Lima, in Perù. Nelladi gare d ieri, è stato Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva) a salire sul podio, nei 10.000 metri su pista e lo ha fatto con il tempo di 39:31.25, che ha dato il record italiano di categoria all’Azzurro. Il primato è stato migliorato dopo 37 anni. Fu Giovanni De Benedictis a realizzarlo nel 1987, con il 39:44.71. Nellaodierna invece, è stato Matteo Sioli (Euro2002) a mettere al collo un’altra medaglia. E’ di colore nel salto in alto. L’Azzurro ha fatto al misura di di 2,23terza prova, due centimetri in più del proprio precedente limite, realizzando il primato personale. Foto Grana/Fidal ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.