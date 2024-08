Maxi tamponamento sulla A23 tra Gemona e Carnia 26 feriti - 3 gravi  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Aumenta il bilancio delle persone coinvolte nelavvenuto sull'autostrada A23 che da Tarvisio porta al confine di Stato con l'Austria e in cui sono rimaste coinvolte sette autovetture: complessivamente sarebbero 26 con tre di essi incondizioni. Altri 20 automobilisti sono stati medicati sul posto. Successivamente verranno portati dai volontari della Croce rossa aper essere medicati e rifocillati, dopo essere rimasti a lungo, sotto il sole, a temperatura elevata. Per molti turisti austriaci e tedeschi dovrà anche essere risolto il problema del rientro in patria perché tutti i mezzi coinvolti sono inutilizzabili. L'autostrada è sempre interrotta.