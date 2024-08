Manna a Dazn | Osimhen non vuole giocare per il Napoli! Su Folorunsho e Mario Rui…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Ha parlato Giovanni: il direttore sportivo delha fatto il punto dopo la chiusura del mercato, il casoed altri argomenti. Ilsi prepara per la terza sfida di questo inizio di campionato. La squadra azzurra, dopo la vittoria con il Bologna, proverà a centrare il secondo successo di fila contro un Parma che nasconde diverse insidie. Lo sa bene Antonio Conte che schiera il campo il miglior undici possibile, in attesa di inserire quelli che sono gli ultimi innesti arrivati dal mercato: Lukaku, McTominay e Gilmour saranno pedine importanti sulle quali lo stesso Conte potrà fare affidamento dopo la sosta. Intanto il mercato si è chiuso in maniera scoppiettante, e questo si è evinto proprio negli ultimi giorni con ilche ha chiuso una serie di operazioni importanti.