Ma cosa succede se te lo ritrovi davanti? Sinner umilia Kyrgios in mondovisione | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Uno, in campo, sta brillando come sempre. L'altro, fuori, continua ad attaccarlo ferocemente. Jannikcontro Nick: sulla carta sono colleghi (l'australiano è ancora in attività , seppur infortunato) ma soprattutto nemici giurati. Sarà un certo rancore maturato dal secondo in quanto ex fidanzato di Anna Kalinskaya (oggi vicina al 23enne altoatesina), sarà il caso Clostebol, con la richiesta proditoria di 2 anni di squalifica per l'azzurro numero 1 del ranking Atp, manegli ultimi giorni si è dimostrato più avvelenato di altri personaggi del circuito come l'olandese Griekspoor (uno che nell'ultimo anno è stato sconfitto a ripetizione da Jannik) o Alcaraz e Djokovic (che confuori si sarebbero contesi il primo posto).