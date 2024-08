Louis Vuitton Cup | Luna Rossa prima in classifica battute American Magic e Ineos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Due vittorie pernella terza giornata del Round Robin 1 di. L’imbarcazione italiana si imponesue poi batte ancheBritannia salendo al primo posto inin solitaria.regata del Day 3 quasi perfetta diche porta a casa il secondo punto battendo Patriot. Una vittoria che ha un significato molto importante visto che il sindacato statunitense rappresenta l’avversaria più temibile per gli italiani e l’imbarcazione che sulla carta potrebbe ambire ad un posto in finale di America’s Cup. Dopo il rinvio a causa del poco vento di ieri, l’equipaggio guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni è tornato in acqua per la sfida aglii che sembrava essere partita subito in salita per questi ultimi che hanno accusato un problema tecnico mettendo a rischio il match race.