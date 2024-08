LIVE Italia-Argentina Finale Mondiali volley U17 in DIRETTA | azzurrini a caccia del titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, incontro valevole per ladel Mondiale Under 17 diin corso a Sofia (Bulgaria). Glisono a un passo dalla storia. Mai una compagine giovanilena in questa categoria è riuscita a conquistare uniridato. Dopo l'oro olimpico conquistato dalla nazionale maggiore femminile, potrebbe arrivare un altro alloro per il movimento della pallavolo azzurra. L'U17 ha disputato un percorso importante in questa competizione. Dopo aver dominato il proprio girone, mettendo a referto tre vittorie contro Cuba, Porto Rico e, soprattutto, la stessa, già sconfitta dalla compagine allenata da Luca Leoni, l'ha battuto agli ottavi il Messico.