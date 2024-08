Evaso dai domiciliari Tenta invano la fuga e si ferisce | bloccato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Agli arrestiper spaccio di droga, ha violato il provvedimento disposto dalla procura di Sondrio allontanandosi da casa, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia locale di Bollate. Il latitante - del quale non sono state rese note generalità perché ci sono in corso ulteriori indagini - è stato arrestato per falsa attestazione sull’identità, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È successo l’altro giorno, quando gli agenti della pattuglia di pronto intervento hanno visto l’uomo - noto per i suoi procedenti penali - nel parcheggio di via Cesare Battisti, diventato luogo di spaccio e più volte segnalato dagli stessi cittadini. Il latitante non aveva documenti e ha cercato di dare false generalità.