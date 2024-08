Emanuele Trechas La sua ’prima’ a Iolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) PRATO "Ho avuto un problema di natura fisica ma sto recuperando e spero di essere disponibile per la gara di coppa acontro i Cavalieri. Perché disputare proprio nella mia città la mia prima partita da professionista sarebbe il massimo". Parola di, unitosi di recente al Vicenza e pronto a disputare la Serie A Elite 2024/25, che fra tre settimane dovrebbe tornare al Chersoni da avversario nel "barrage" di Coppa Italia che vedrà i Cavalieri Union affrontare i vicentini. Il rugbista pratese, cresciuto proprio nelle giovanili dei Cavalieri, avrà a breve modo di debuttare anche nella massima divisione nazionale salendo di una categoria e mezza, visto che aveva trascorso l’ultima stagione in Serie A sotto le insegne dell’UR Firenze che (a differenza dei Cavalieri) non si è qualificata per la nuova Serie A1 2024/25.