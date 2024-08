Cos’è lo Yubari King e perché è il melone più costoso al mondo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 31 agosto 2024) Il nome somiglia a quello di un personaggio di Kill Bill, ma è meno letale, anzi è buonissimo. Loè unoriginario del Giappone, che prende il suo nome dalla città di, situata nell’isola settentrionale della prefettura di Hokkaido, nei pressi di Sapporo. Il nome scientifico è Cucumis Melo Reticulatus ed è un ibrido ottenuto da due diverse cultivar dicantalupo, ovvero la Earls Favourite e la Spicy Cantaloupe. Loè estremamente pregiato e. Per la dolcezza della sua polpa e il gusto inconfondibile. E anche per i metodi di coltivazione che sono lunghi e laboriosi. Loha una forma perfettamente tonda, buccia liscia con piccole venature bianche. In Giappone è tradizione offrirlo durante le cerimonie speciali. Si vendono soltanto in coppia e solo all’asta.