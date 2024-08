Con-Vivere ingresso gratis ai musei comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) In occasione del festival Con-, in programma dal 5 all’8 settembre, il Mudac di via Canal del Rio resterà aperto con un orario dalle 17 alle 24, mentre il Carmi della Padula dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Giovedì 5 e venerdì 6 settembre alle 20,30 al Mudac è in programma una visita guidata alla collezione permanente e alle mostre temporanee in corso: ‘Direzioni’ di Paolo Cavinato e ‘Alle montagne’ di Gabriele Landi. È consigliabile prenotare scrivendo a mudac@comune.carrara.ms.it, oppure chiamando il numero: 0585 77.96.81. Il temporary bar del museo sarà aperto al pubblico durante le giornate di Con-. Il Carmi dove è in corso la mostra ‘Romana Marmora Storie di imperatori, dei e cavatori’, ospita sabato 7 settembre, 17,45, l’incontro ‘La Pietra di Luna.