Baranzate in classe l’80% di stranieri | Lo Ius scholae sarebbe il minimo

(Di sabato 31 agosto 2024)(Milano) - “Il dibattito che si è riaperto sul tema della cittadinanza è estremamente attuale. I temi in discussione sono due: dare la cittadinanza ai bambini che hanno frequentato un ciclo scolastico completo, cinque o dieci anni, oppure dare la cittadinanza a chi nasce in Italia. Io sono favorevole a dare la cittadinanza a chi nasce in Italia, ma, per iniziare, non mi dispiacerebbe neanche vedere diventare italiani i bambini che concludono un ciclo scolastico, senza aspettare 18 anni di età. Tanti dei nostri bambini che frequentano la scuola asono nati qui e sono di fatto italiani. È ora che lo siano anche di diritto, al più presto”. Non ha dubbi Luca Elia, sindaco di, il Comune più multietnico d’Italia, con circa 12mila abitanti, di cui più di 4mila di origini straniere, appartenenti a 83 diverse etnie.