Vuelta a España 2024 Michael Woods | Sono al settimo cielo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) A 37 anni, con classe ed esperienza, è ancora devastante.dopo essersi imposto in una tappa del Tour de France nel 2023, l’anno successivo dà spettacolo anche alla: il canadese ha dominato nell’arrivo in salita a Puerto de Ancares. Pendenze ideali per lo scalatore della Israel – Premier Tech che ha lasciato le briciole agli avversari: ha trovato la fuga giusta e, nel momento ideale, ha salutato la compagnia arrivando da solo sul traguardo. Le parole del canadese all’arrivo: “In questo momentoal. Il mio grande obiettivo era vincere una gara con la maglia di campione canadese. Ho avuto una stagione difficile. Questa gara è stata dura. E questo è un grande momento, una grande liberazione. La pressione è cresciuta e ottenere questa vittoria adesso mi fa sentire al”.