Vuelta a España 2024 la tappa di domani Villafranco del Bierzo-Villablino | percorso altimetria orari tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Continua la seconda settimana durissima alla: non c’è praticamente unaper velocisti, non c’è un giorno per rifiatare. Oggi arriva probabilmente la frazione più dura della Corsa Roja, mentrearriva un’altratosta e particolarmente lunga.Sarà lain assoluto più lunga di questa 79a edizione della: si parte dadele si arriva adopo 200.4 km e quasi 3000 metri di dislivello. Prima parte che sarà un lungo e costante falsopiano all’insù, poi dapartirà la salita di terza categoria di Puerto de Cerredo (7 km al 4.6%). Sarà poi una lunga discesa con strada che sarà favorevole fino al traguardo volante di Cangas del Narcea: da qui comincerà la scalata al prima categoria del Puerto de Leitariegos (22.8 km al 4.5% e massima al 7%).