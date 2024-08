Vertice di maggioranza la Lega invia per errore una nota congiunta sull’Ucraina Poi rettifica | Colpa della fretta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tre ore diche sanciscono la ripresa dell’attività di governo. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi si sono riuniti a Palazzo Chigi – prima del Consiglio dei ministri – per affrontare le questioni da dirimere entro fine anno. La legge di Bilancio, ovviamente, ma anche le posizioni da assumere in ambito internazionale. Il tentativo, avviato già da qualche giorno, è quello di presentarsi davanti all’opinione pubblica estremamente coesi, soprattutto dopo le schermaglie tra Forza Italia eintorno allo ius scholae e all’autonomia, che hanno incendiato il dibattito di agosto. C’è, però, qualcosa che sfugge rispetto alla ventilata «solidità e compattezza del centrodestra». Non è un mistero, ma il Carroccio ha sempre mantenuto un approccio più “diplomatico” nei confronti dell’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina.