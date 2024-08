Uomo si autoinfligge ferite davanti alla Stazione Termini | intervento della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un trentenne tunisino si è ferito con un vetro di bottiglia in via Giolitti, vicinodi Roma. Laè intervenuta per fermarlo e ha richiesto l’del 118 per il trasporto in ospedale. Undi circa trent’anni, di nazionalità tunisina, ha provocato oggi un momento di panico in via Giolitti, nei pressidi Roma,ndosi profondesulle braccia con un vetro di bottiglia. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti. Il personale dei reparti operativi Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e Spe (Sicurezza pubblica emergenziale)di Roma Capitale, impegnato nei quotidiani servizi antidegrado nell’area, è intervenuto prontamente per fermare l’