Un guerriero anche contro la malattia Lutto nel calcio italiano l’ex giocatore muore a 53 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) La città di Fermo piange la scomparsa di Enrico Donzelli, conosciuto affettuosamente come “Chico“.calciatore, noto per il suo legame profondo con la squadra locale, la Fermana, è deceduto all’età di 57. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra i tifosi e gli amici, che lo ricordano per il suo spirito allegro e la passione travolgente per il. Chico Donzelli ha dedicato gran parte della sua vita al mondo del, non solo comemacome tifoso instancabile della Fermana. >>sotto choc, il famosocollassa in campo ein ospedale La sua carriera calcistica è stata caratterizzata da momenti indimenticabili, che lo hanno reso una figura di riferimento per molti giovani calciatori della regione.