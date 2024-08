Sull’assegno unico non si scherza | l’incertezza non permette alle famiglie di pianificare il futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Jakub Stanislaw dott. Golebiewski* Lea basso reddito in Italia stanno già affrontando un periodo di profonda preoccupazione e incertezza a causa dell’aumento dell’inflazione, preoccupazione che in questi giorni è aumentata a causa delle possibili modifiche all’assegnoper i figli. Questo sostegno economico è essenziale per la loro sopravvivenza, poiché molti genitori, separati e no, dipendono da esso per coprire le necessità quotidiane, come cibo, bollette e spese scolastiche. La prospettiva di una rivalutazione dell’assegno, in particolare con l’eventuale eliminazione della clausola di salvaguardia che attualmente protegge lecon un Isee fino a 25mila euro, suscita un forte senso di vulnerabilità.