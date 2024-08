Star Wars Outlaws è ora disponibile su PS5 Xbox Series X|S e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 30 agosto 2024)da oggi, 30 Agosto 2024, su PS5,XS e PC, consentendo ai fan di poter vivere l’avventura di Kay Vess in una Galassia lontana lontana.è un un gioco di azione avventura open world contraddistinto da tutta una serie di luoghi iconici della saga di Guerre Stellari ed altri mai visti prima. La protagonista del titolo è come detto poco sopra Kay Vess, una cacciatrice alla ricerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita. Massive Entertainment ha inserito inun gameplay che getta le proprie radici nel genere action, con una visuale in terza persona e con delle meccaniche di gioco che consentono di rubare e giocare d’astuzia pur di ragionare il proprio obiettivo.