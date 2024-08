SIW | Maurizio Merluzzo sarà presente a Colossal?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) Manca poco meno di un mese a SIW2024, il prossimo grande Live Event della Superior Italian Wrestling, in programma Domenica 29 Settembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.? Gran parte della Card è stata annunciata, ma potrebbe esserci un’aggiunta last minute che scalderebbe i cuori di molti fan della SIW e del wrestling italiano: infatti durante lo Show del Superior Summer Tour a Cascina (PI) lo scorso 24 Agosto, a sorpresa sul Ring è tornato “Capitan Fintus”: Un promo che ha lasciato intendere che il Capitano potrebbe essereallo Show, resta da capire nel caso in che modalità.