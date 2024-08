Seconda edizione del festival Territorio da vivere lentamente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arriva ladi "ULtimo Kilometro", ildel turismo lento e dell’amore per il. L’appuntamento è per stasera e domani per un viaggio di scoperta e un invito ala natura con lentezza e consapevolezza. Il programma è davvero ricchissimo: la prima parte si svolgerà in cammino, lungo la terza tappa del Cammino dei Forti, si partirà insieme ai fondatori, Guido Pacella, David Dignani e Alessio Ancillani, oggi alle ore 8.30 dai prati di San Vicino fino ad arrivare al castello di Elcito, un percorso che intreccia storia e natura. Si proseguirà poi per l’Elmo camping dove si trascorrerà la serata insieme alla blogger Nadia Stacchiotti di ’Racconti di Marche’ e Luca Tombesi di Igers Macerata, una cena con i prodotti delper concludere con una piccola escursione "Star Trekking" con Alessandra Vitanzi guida Aigae.