Sale l’occupazione ma scendono i contratti stabili e crescono solo i precari

(Di venerdì 30 agosto 2024) In chiaroscuro. I dati provvisori dell’Istat di luglio mostrano da una parte il record dele la discesa della disoccupazione, ma dall’altra anche la discesa dei nuovi lavoratori dipendenti. Ma andiamo con calma. Gli occupatidi 56mila unità, superando la soglia dei 24 milioni. La crescita riguarda soprattutto le donne (+54mila), ma riguarda soprattutto gli autonomi (+75mila). Sono invece, in modo preoccupante, in calo i lavoratori dipendenti: i permanentia 16 milioni e 19mila unità e quelli a termine a 2 milioni e 757mila unità. Dati che arrivano insieme al rialzo della cassa integrazione che ha riguardato soprattutto l’industria. I dati su occupazione e disoccupazione Il numero degli occupati, rispetto al luglio dello scorso anno, è comunque più alto di 490mila unità.