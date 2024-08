Restituisce un portafogli proprietaria lo invita nel suo ristorante ma arriva il conto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Qualche giorno fa a Riva del Garda, un 15enne ha trovato su una panchina uno di lusso, che conteneva un’ingente quantità di denaro in contanti, svariate carte di credito e, soprattutto, i documenti dellae di tutta la sua famiglia. Il giovane non ha esitato neanche per un attimo a fare la scelta giusta: restituire il denaro smarrito. Ha fermato due passanti – anch’essi turisti – per farsi aiutare a chiamare i carabinieri e trovare la persona che aveva perso tutti quei soldi. Laera una ristoratrice locale che, ringraziando il ragazzo e la famiglia, ha lasciato a lui una mancia di 50 euro e li hati tutti a mangiare alsuo e del marito, come ospiti della casa.Una spiacevole sorpresaLa donna e il marito, però, alla fine della cena hanno presentato ilalla famiglia che, molto educatamente, non ha fatto notare la cosa.