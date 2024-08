Probabili formazioni Fiorentina-Monza | terza giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine viola, dopo i due pareggi consecutivi conquistati nei primi turni, vuole centrare la prima vittoria davanti ai suoi tifosi per zittire subito gli scettici. La squadra biancorossa, dal suo canto, arriva dalla sconfitta di misura subita contro il Genoa e spera di rialzare la testa mettendo a referto il primo gol stagionale. La partita andrà in scena domenica 1 settembre alle 18:30 nella cornice dello stadio Artemio Franchi; ecco le possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino ed Alessandro Nesta. Ledi– Mister Palladino ritrova Pongracic che, dopo la squalifica, dovrebbe tornare al centro della difesa insieme a Martinez Quarta e Ranieri.