Pozzuoli | in giro con una revolver 38 special rubata arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024). Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato dopo un rocambolesco inseguimento, poco prima di essere preso si sarebbe disfatto dell’arma Nella notte trascorsa tra il giorno 22 ed il 23 agosto scorso, nelle more di un’operazione congiunta, gli agenti del Commissariato die i militari del Comando N.O.R. dei Carabinieri di, hanno eseguito d’iniziativa il fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un 32enne puteolano. A darne notizia una Comunicazione della Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica. L’uomo è gravemente gravemente indiziato, tra l’altro, di aver portato in luogo pubblico un’arma tipo38, risultata poi compendio di furto in abitazione in località San Bonifacio in provincia di Verona, perpetrato lo scorso 8 agosto.