Pisa-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Sulla strda dei toscani ci sono gli emiliani sorprendentemente in testa alla classifica.si giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 20.30 presso l’Arena Garibaldi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la brillante qualificazione al secondo turno di Coppa Italia ottenuta contro il Frosinone, i toscani non sono andati oltre una vittoria e due pareggi. La squadra di Inzaghi ha trovato continuità ma ora c’è bisogno di andare oltre per risalire la classifica. Gli emiliani si sono rivelati una piacevole sorpresa balzando al comando della classifica con un pareggio e due vittorie ottenute contro Sampdoria e Brescia. La squadra di Viali sta confermando di avere grandi ambizioni. LE(3-4-2-1): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.