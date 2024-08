Pianeta autismo | L’angoscia dei genitori deve trovare risposte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cos’è l’, cosa si può fare per sostenere le famiglie dei bambini alle prese con questo disturbo e come la scuola può intervenire. Sono alcuni dei temi che saranno dibattuti a Roma – il prossimo 23 ottobre – nel corso del convegno intitolato gli Stati generali dell’: dalla diagnosi precoce all’autonomia. Un momento di riflessione importante – voluto dall’associazione Stella di Daniele onlus, presieduta da Laura Rossi – che si terrà in Senato, a cui prenderanno parte esperti, rappresentanti delle istituzioni e numerose organizzazioni attive in tutto il Paese. Tra i relatori – oltre alla giornalista e conduttrice tv Eleonora Daniele, testimonial della campagna nazionale sull’“dueapriletuttigiorni“ – Antonella Elena Rossi, psicologa e pedagogista, che da anni si occupa dell’argomento.