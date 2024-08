Nuova Mazda CX-5 2025 | foto e nuovi motori in arrivo?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 30 agosto 2024) LaCX-5 è probabilmente il suv di punta della Casa giapponese, modello nato nel 2012. Si tratta della prima vettura di serieche sfrutta lafilosofia di design KODO, con elementi stilistici fortemente ispirati allaShinari, una concept car presentata nel maggio 2010. Ecco come potrebbe apparire il nuovo lato B dellaCX-5 attesa per ilGià nelci attendiamo un rinnovamento importante di prodotto per laCX-5. Il modello più popolare della Casa di Hiroshima (365.135 esemplari venduto in tutto il mondo nel solo 2022) verrà declinato nella terza generazione entro la fine del prossimo anno. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Q Cars. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le: L’auto cambierà aspetto e crescerà in dimensioni.