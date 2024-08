Nomine Ue Tajani | Fitto sarà nostro Commissario l' obiettivo è avere un Vicepresidente esecutivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 30 agosto 2024 “Abbiamo fatto un quadro generale della situazione internazionale - Medio Oriente, Ucraina e immigrazione -, abbiamo parlato anche della situazione in Parlamento con Roberta Metsola e anche delle audizioni. Noi stiamo lavorando per garantire stabilità alla Commissione europea, l'abbiamo sostenuta come Forza Italia, e quindi come Partito Popolare europeo, e io mi auguro che si possa poi raggiungere l'diun” ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in seguito all'incontro con la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Domani il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione. Ritengo che alla fineilperché ha esperienza, è la migliore scelta possibile e mi pare che ci sia grande convergenza sul suo nome.