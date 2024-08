Mio marito Pippi è morto con me a casa io e lui da soli Indosso il suo orologio giorno e notte | il racconto commovente di Iva Zanicchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Gli ultimi momento di? Era lucido quando mi ha chiesto di nuovo: ‘Mi ami ancora?’. ‘Anche di più, sennò mica starei qui, no? Ti voglio tanto bene,’”. È unintimo e a tratti straziante quello che Ivaha concesso al Corriere della Sera, la prima intervista dopo la morte del discografico Fausto Pinna, suo compagno per quasi quarant’anni, scomparso l’8 agosto scorso dopo una lunga malattia. Tre settimane dopo, l’iconica “aquila di Ligonchio” ha aperto il cassetto dei ricordi e ha svelato per la prima volta anche come e quando il cancro è entrato nelle loro vite. La colpa è delle sigarette, ammette la: “Ne fumava 90 al, a volte ne accendeva tre insieme”. E ricorda di quella volta che un medico la rimproverò dopo averle curato una brutta tosse: “Il dottore mi rimproverò: ‘Signora, ma con il suo lavoro lei fuma?’. ‘Non sono io’. ‘Così si rovina’.