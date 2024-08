Malattie genetiche | se aumenta età del padre rischi alti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Uno studio sull’età ha lanciato l’allarme suilegati anei nascituri: attenzione sopratutto all’età delUn recente studio condotto dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con l’Università di Oxford ha gettato nuova luce sulle cause delle, evidenziando come le “nuove mutazioni” responsabili di numerose patologie siano trasmesse prevalentemente per via paterna. Questa scoperta apre nuovi scenari nella comprensione delle dinamiche di trasmissione genetica e solleva importanti questioni relative alla consulenza genetica. Nuovo studio sulle-Ansa-Notizie.comIlo di trasmettereal nasciturosignificativamente con l’avanzare dell’età del