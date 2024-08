LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | niente da fare Luna Rossa e American Magic in attesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADANNI IMPORTANTI PER NEW ZEALAND: “NON SAPPIAMO QUANDO TORNEREMO A GAREGGIARE” 16.01da, countdown riportato a 9 minuti. Dobbiamo abituarci, amici di OA Sport, perché in questa stagione a Barcellona il vento è sempre così. Dimentichiamoci i 20 nodi della Nuova Zelanda. 15.58 Come non detto. countdown riportato a 10 minuti. Il vento fa ancora le bizze 15.58 Cinque minuti alla partenza. 15.55 L’equipaggio di: Bruni e Spithill i timonieri; Molineris e Tesei i trimmer. Voltolini, Gabbia, Rosetti e Liuzzi i cyclors. 15.53 Alle 16.03 la partenza della regata trae Patriot! 15.52 Tra una decina di minuti, vento permettendo, dovrebbe toccare a. 15.50 Britannia inizia la regata. La regata viene subito interrotta, a causa dell’assenza di Team New Zealand.