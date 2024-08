LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | a breve la FP2 si cerca di capire i reali valori in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Siamo giunti al sedicesimo appuntamento del campionato e ladisi è rifatta il look per ospitare nel migliore dei modi una tappa che potrebbe davvero essere fondamentale. 16.15 Buongiorno e bentornati a! Tra 45 minuti esatti scatterà la FP2 del GP d’Italia 14.35 La nostradelle FP1 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.00 per le FP2. 14.33 Una sessione che ci dà poche indicazioni: Verstappen ha alzato la voce verso la fine della sessione, discreto anche Leclerc che però sembra decisamente più lento rispetto a Norris sul passo gara. Incidente per Kimi Antonelli in apertura. 14.31 Ecco la classifica: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:21.676 52 Charles Leclerc Ferrari+0.228 5 3 Lando Norris McLaren+0.241 54 Carlos Sainz Ferrari+0.450 5 5 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.