Limata FI | Finanziamenti aziende agricole e agriturismi urgente assumere professionisti per evitare impasse burocratica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSebastian, Responsabile Agricoltura e Ambiente di Forza Italia Benevento, richiama l’attenzione sull’importanza di garantire efficienza e rapidità nell’erogazione deiprevisti dai nuovi bandi CSR 2023-2024 per lee gli. “La mancanza di dirigenti e funzionari negli ispettorati agrari – sottolinea– rischia di rallentare ulteriormente il processo di valutazione delle domande. È fondamentaledel settore per limitare lunghe attese e danni. In alternativa, si potrebbe pensare alla rotazione di libericome tecnici istruttori”. “Ciclicamente vengono pubblicati bandi e misure per il sostegno allee agli, ma gli uffici pubblici non dispongono di personale sufficiente per gestire l’arrivo delle pratiche.