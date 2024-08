L’attacco di Salvini ai magistrati | Dal pratone di Pontida mi aspetto che arrivi un segnale alla giustizia italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Daldi, ad ottobre, micheun, saremo in tanti”. DFesta della Lega di Brugherio, in Brianza, Matteotorna ad attaccare i giudici. “Ho un processo a Palermo perché da ministro degli Interni ho bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Il 14 settembre c’è l’accusa che fa l’arringa e chiede la pena, rischio da 3 a 15 anni. Il 18 ottobre parla la mia difesa” ha dettoche ha poi attaccato il Fatto Quotidiano e Repubblica: “Prima se la prendevano solo con me, adesso anche con Vannacci. Provano a dividerci ma più inventano robe e più cementano l’unione”. L'articolodiai: “Daldimicheun” proviene da Il Fatto Quotidiano.