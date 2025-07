Piazza Casa Pia festa conclusiva del progetto aMEimporta nel segno dell' inclusione

Si terrĂ venerdì 18 luglio, dalle ore 19 alle 23, in Piazza Casa Pia a Messina, la festa conclusiva del progetto "aMEimporta" realizzato con contributi del Fondo Politiche migratorie per l'inclusione dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilitĂ . L'iniziativa, aperta a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

