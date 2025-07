Acerra Napoli investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche | arrestato

Lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. La costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni. Diversi gli episodi in cui lui l'ha picchiata, a volte anche con morsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Acerra (Napoli), investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche: arrestato

